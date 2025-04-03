Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Субочский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Субочский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 1 комната в Ятвезь, Беларусь
Дом 1 комната
Ятвезь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Дом находится в д. Старая Ятвезь, в 1км. от Волковыска , рядом лес, река, недалеко магазин и…
$11,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Субочский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти