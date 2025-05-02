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Квартиры в Столбцовском районе, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Шашковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шашковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Комфортная и теплая квартира для семьи в экологически чистом месте. В доме центральное отопл…
$17,000
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Квартира 3 комнаты в Новоколосово, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новоколосово, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Квартира удобно расположена на 3 этаже 4-ех этажного дома, квартира в центре дома, окна выхо…
$23,500
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Квартира 3 комнаты в Столбцы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
В отличной локации: в хвойном лесу, в шаговой доступности от замечательного озера с зоной от…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Столбцы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/2
Продается трехкомнатная квартира в центре города Столбцы, в тихом, спокойном районе. Квар…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Столбцовском районе, Беларусь

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