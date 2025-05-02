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Квартиры на Старых Дорогах, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Старые Дороги, Беларусь
Квартира 1 комната
Старые Дороги, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Продажа 1-комнатной квартиры в г. Старые Дороги, по ул. Армейской, д.1. Квартира расположена…
$17,500
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