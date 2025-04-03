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Дома в Старошкловский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Старошкловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старошкловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Продажа дачи в СТ Свитанок (Старошкловский с/с).Участок 10 соток в частной собственности.Кра…
$4,200
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Параметры недвижимости в Старошкловский сельский Совет, Беларусь

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