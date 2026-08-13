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Дома с садом в Стародорожском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Стародорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Стародорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Продается современный просторный дом в д. Кармазы. Площадь дома 113,8 кв.м. В доме три комна…
$69,900
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Параметры недвижимости в Стародорожском сельском Совете, Беларусь

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