Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Стародорожский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Стародорожский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Стародорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Стародорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается кирпичный дом с газовым отоплением в г. Старые Дороги. Центральное водоснабжение,…
$28,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Стародорожский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти