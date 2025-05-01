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Магазины в Станьковском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 46 м² в Станьково, Беларусь
Магазин 46 м²
Станьково, Беларусь
Площадь 46 м²
Этаж 1
Продается в самом центре д. Станьково Дзержинского района (27 км от МКАД) административно-хо…
$9,500
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