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Дома с садом в Станиславовском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Земельный участок 25 соток в ПНВ, есть возможность взять рядом участок для ведения личного п…
$70,000
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Параметры недвижимости в Станиславовском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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