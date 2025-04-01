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Коммерческая недвижимость в Столовичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 131 м² в Малая Колпеница, Беларусь
Коммерческое помещение 131 м²
Малая Колпеница, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается гаражный блок - - - Адрес:  Республика Беларусь, Брестская область, Баран…
$30,000
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Коммерческое помещение 881 м² в Малая Колпеница, Беларусь
Коммерческое помещение 881 м²
Малая Колпеница, Беларусь
Число комнат 32
Площадь 881 м²
Количество этажей 2
Продается административное здание - - - Адрес:  Республика Беларусь, Брестская обла…
$180,000
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