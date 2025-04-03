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Квартиры в Смольянский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Смольяны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смольяны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Продам прocтоpную  двухкомнатную квартиpу 48 кв.м. (pаспашонкa) в cпокoйнoм paйoнe гoродскoг…
$15,000
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