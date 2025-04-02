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Квартиры в Смиловичи, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Смиловичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
Продаётся уютная однокомнатная квартира в Смиловичах — идеальный выбор для тех, кто ищет ком…
$48,900
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Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в 2х квартирном блокированном доме, вода - скважина, газ - балонный, дом …
$43,000
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