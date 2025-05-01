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Дома с садом в Сморгонском районе, Беларусь

Залесский сельский Совет
6
Жодишковский сельский Совет
4
Вишневский сельский Совет
3
3 объекта найдено
Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
В д.Белая в 300м. от озера Белое (карьер) продаются два круглогодичных жилых дома общей площ…
$148,250
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Дом в Жодишки, Беларусь
Дом
Жодишки, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается по хорошей цене дом в аг. Жодишки Сморгонский р-н Гродненской обл. 54м общей площа…
$10,900
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Просторный дом 5 км от Сморгони ❤️ Дом общей площадью 156.2 кв.м. предлагает комфорт и прост…
$55,000
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Параметры недвижимости в Сморгонском районе, Беларусь

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