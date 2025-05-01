Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Смолевичи
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Смолевичах, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
Склад Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Склад 7 189 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 7 189 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 7 189 м²
Этаж 1/1
Продаются промышленные склады в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас …
$700,000
Оставить заявку
Склад 7 189 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 7 189 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 7 189 м²
Этаж 1/1
Продаются промышленные склады в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас …
$700,000
Оставить заявку
Склад 1 000 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 1 000 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего склада со своей территорией! Огороженная территория площадью 1.78 …
$183,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти