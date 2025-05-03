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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

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7 объектов найдено
Офис 30 м² в Орешники, Беларусь
Офис 30 м²
Орешники, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Аренда : Ваш идеальный бизнес-спутник! ❤️ Сдаются в аренду два уникальных помещения и площад…
Цена по запросу
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Производство 560 м² в Черницкий, Беларусь
Производство 560 м²
Черницкий, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 13/1 от 2025-03-12
$3,000
в месяц
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Коммерческое помещение 50 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 50 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Сдаются в аренду помещения в Индустриальном парке Великий Камень, Смолевичский район, Москов…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 75 м² в Смолевичи, Беларусь
Коммерческое помещение 75 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду торгового помещения 75,4м2 по адресу г. Смолевичи, ул. Гарвиила Тихова, 1 …
$528
в месяц
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Склад 450 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 450 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Аренда промышленных складов в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас ес…
Цена по запросу
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Офис 30 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Офис 30 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 8
Сдаются в аренду офисы и другие помещения в Индустриальном парке Великий Камень, Смолевичски…
Цена по запросу
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Склад 593 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 593 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 593 м²
Количество этажей 1
Сдаются в аренду производственно-складские и административные площади, расположенные в 39 км…
$3
в месяц
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