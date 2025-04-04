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Дома в Ситцевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ситцевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ситцевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Дом с историей, которая началась больше 100 лет назад. Крепкий деревянный дом, сохранивший с…
$5,000
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Параметры недвижимости в Ситцевский сельский Совет, Беларусь

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1111 голосов