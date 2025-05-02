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Долгосрочная аренда складов в Сеницком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 300 м² в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Склад 300 м²
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
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Цена по запросу
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