Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Сенно
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Сенно, Беларусь

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 136 м² в Сенно, Беларусь
Производство 136 м²
Сенно, Беларусь
Площадь 136 м²
Этаж 1/1
На участке 15,43 сотки продается комплекс строений:1) здание гаража на 3 блока с ямами и отд…
$50,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти