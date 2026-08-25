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Аренда коттеджей на сутки в Беларуси

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1 объект найдено
Роскошный отдых в Витебске в Витебск, Беларусь
Роскошный отдых в Витебске
Витебск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Inst.TikTok - @krupskoy42 Новый дом, 3 спальни и 3 ванные комнаты оснащенный кондиционера…
$268
за сутки
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