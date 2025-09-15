Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на сутки в Минске, Беларусь

18 объектов найдено
Комфортная квартира посуточно в центре Минска для командированных и гостей города! в Минск, Беларусь
Комфортная квартира посуточно в центре Минска для командированных и гостей города!
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$44
за сутки
Лучшее предложение в Минске квартира на сутки в Минск, Беларусь
Лучшее предложение в Минске квартира на сутки
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 3/9
$59
за сутки
Квартира посуточно, идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и удобство в Минск, Беларусь
Квартира посуточно, идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и удобство
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$44
за сутки
Забронировать квартиру в Минске в Минск, Беларусь
Забронировать квартиру в Минске
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 3/9
$30
за сутки
Уютная квартира на сутки в центре Минска идеально подойдет для командированных и гостей города в Минск, Беларусь
Уютная квартира на сутки в центре Минска идеально подойдет для командированных и гостей города
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 6/9
$44
за сутки
Снять квартиру на сутки в Минске с документами в Минск, Беларусь
Снять квартиру на сутки в Минске с документами
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 5/9
$30
за сутки
Квартира для командировки или отдыха в Минске в Минск, Беларусь
Квартира для командировки или отдыха в Минске
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 3/9
$44
за сутки
Квартира на сутки, посуточно Минск. Интернет. Телевидение. в Минск, Беларусь
Квартира на сутки, посуточно Минск. Интернет. Телевидение.
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$44
за сутки
Забронировать квартиру на сутки в центре Минска в Минск, Беларусь
Забронировать квартиру на сутки в центре Минска
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$30
за сутки
Для бронирования квартиры на сутки в Минске Звоните сейчас. в Минск, Беларусь
Для бронирования квартиры на сутки в Минске Звоните сейчас.
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/9
$59
за сутки
Уютная квартира посуточно в Минске - с документами для командировок! в Минск, Беларусь
Уютная квартира посуточно в Минске - с документами для командировок!
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 5/20
$44
за сутки
Для отдыха или командировки квартира на сутки в Минск, Беларусь
Для отдыха или командировки квартира на сутки
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/9
$44
за сутки
Уютная квартира посуточно в Минске - с документами для командировок! в Минск, Беларусь
Уютная квартира посуточно в Минске - с документами для командировок!
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 7/20
$44
за сутки
Не упустите возможность забронировать нашу квартиру на сутки в Минск, Беларусь
Не упустите возможность забронировать нашу квартиру на сутки
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 6/9
$44
за сутки
Сдам квартиру на сутки в Минске, идеальную для вашего комфортного проживания в Минск, Беларусь
Сдам квартиру на сутки в Минске, идеальную для вашего комфортного проживания
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 21/25
$74
за сутки
Звоните для бронирования квартиры на сутки в Минске. в Минск, Беларусь
Звоните для бронирования квартиры на сутки в Минске.
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/9
$59
за сутки
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 9/16
Сдается на сутки/недели/месяцы. 1-комн. квартира с новым ремонтом : Г.Минск, ул. Савицкого …
$40
за сутки
Посуточная аренда квартиры в Минск, Беларусь
Посуточная аренда квартиры
Минск, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 2/9
🌟 Сдам уютную квартиру рядом с метро Каменная горка! 🌟 🏡 Идеальное жилье с евроремонтом и…
Цена по запросу
