Снять квартиру на сутки в Могилёве, Беларусь

9 объектов найдено
Аренда квартир на сутки для командированных в Могилёв, Беларусь
Аренда квартир на сутки для командированных
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5/9
$24
за сутки
Квартира посуточно в Могилеве - хороший ремонт в Могилёв, Беларусь
Квартира посуточно в Могилеве - хороший ремонт
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Квартира на сутки, полностью оборудованную для комфортного пребывания в Могилеве в Могилёв, Беларусь
Квартира на сутки, полностью оборудованную для комфортного пребывания в Могилеве
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 9/12
$24
за сутки
Квартира полностью оборудована для посуточной аренды в Могилёв, Беларусь
Квартира полностью оборудована для посуточной аренды
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 6/9
$30
за сутки
3-ех комнатная квартира на сутки в Могилёв, Беларусь
3-ех комнатная квартира на сутки
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/9
$24
за сутки
2-ух комнатная квартира на сутки по улице Урицкого в Могилёв, Беларусь
2-ух комнатная квартира на сутки по улице Урицкого
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Квартира на сутки в Могилеве. Хороший ремонт, мебель. в Могилёв, Беларусь
Квартира на сутки в Могилеве. Хороший ремонт, мебель.
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Сдаю квартиру на сутки городе Могилев с отчетными документами в Могилёв, Беларусь
Сдаю квартиру на сутки городе Могилев с отчетными документами
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/9
$27
за сутки
Сдается квартира на сутки в самом центре живописного города Могилев в Могилёв, Беларусь
Сдается квартира на сутки в самом центре живописного города Могилев
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
