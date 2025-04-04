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Дома с садом в Селецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Селецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Селецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Продается уникальный комплекс жилых домов в деревне Зубачи Брестской области на берегу реки …
$63,800
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Параметры недвижимости в Селецкий сельский Совет, Беларусь

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