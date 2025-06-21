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Магазины в Шашковском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Магазин 64 м² в Шашковский сельский Совет, Беларусь
Магазин 64 м²
Шашковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается здание торгового помещения в д. Туленка Столбцовского района . До Минска 45 мин по…
$12,000
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Магазин 100 м² в Шашковский сельский Совет, Беларусь
Магазин 100 м²
Шашковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продажа магазина в центре д.Дружная. Находится магазин напротив остановки, в самом центре де…
$18,000
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