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Квартиры в Шершунском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Продается готовая к проживанию 2-х комнатная квартира в 30 минутах езды от Минска – аг.Шершу…
$23,000
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Квартира 4 комнаты в Новый Двор, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новый Двор, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира на первом этаже в двухквартирном доме! ❤️ Ищете идеальное место для жизни…
$42,000
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Параметры недвижимости в Шершунском сельском Совете, Беларусь

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