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Дома в Сорочинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сорочинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорочинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Ухоженный дом в маленькой деревне, рядом лес и водоем ❤️Бревенчатый  дом на просторном ухоже…
$6,900
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Параметры недвижимости в Сорочинском сельском Совете, Беларусь

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