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Коммерческая недвижимость в Сопоцкином, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 331 м² в Сопоцкин, Беларусь
Коммерческое помещение 331 м²
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 331 м²
Количество этажей 2
Продается бывшее здание водяной мельницы (в стиле фахверк) в г.п.Сопоцкино в окружении лесно…
$16,000
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