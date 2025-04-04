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Дома в Шапечинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Шапечинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шапечинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Продаётся капитальный жилой дом в 2х уровнях в аг. Шапечино. Все коммуникации в доме. Большо…
$35,000
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Параметры недвижимости в Шапечинский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
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