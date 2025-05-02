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Квартиры в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается половина жилого дома в 20 км от МКАД по Слуцкой трассе в д. Белица. Строение распо…
$17,500
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Параметры недвижимости в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

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