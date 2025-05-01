Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Солигорск
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Солигорске, Беларусь

1 объект найдено
Офис 107 м² в Солигорск, Беларусь
Офис 107 м²
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продаётся складское помещение ❤️Здание специализированное для складов, торговых баз, баз мат…
$80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти