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Дома с гаражом в Руденском сельском Совете, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Месторасположение: Пуховичское направление, 40 км от МКАД, 3 км до пгт. Руденск, 1.5 км от ж…
$21,500
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается дом возле города-спутника Руденск!д.ОстровОдноэтажный дом 103.9 м2. Две отдельные …
$47,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся дача в СТ «Яхонт». Пуховичское направление.   Садовый дом. Удаленность от МКАД 35 …
$13,500
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Предлагаем вашему вниманию жилой дом в д. Остров Пуховичского района, Руденский с/с, 30 км о…
$100,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 253 м²
Продается двухэтажный дом с мансардным этажом в деревне Анетово, Руденский сельсовет, Пухови…
$65,000
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Параметры недвижимости в Руденском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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