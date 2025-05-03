Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Руденский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Руденском сельском Совете, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Дом с большим ухоженным участком ❤️Теплый и крепкий дом с участком, площадью 16 соток. Адрес…
$16,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дача в СТ "Руденская Надежда", 1км до ж/д станции в г. Руденске, Пуховичское напра…
$15,400
Оставить заявку
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается жилой дом для круглогодичного проживания в 45 км от МКАД в Пуховичском районе, Руд…
$19,500
Оставить заявку
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дача с баней в СТ "Торфяник-2008" 45 км от МКАД Могилевское направление.  Асфальти…
$36,000
Оставить заявку
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продаётся дача в садовом товариществе «Торфяник-2008».Пуховичский район Руденский с/с, 49 км…
$8,950
Оставить заявку
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 253 м²
Продается двухэтажный дом с мансардным этажом в деревне Анетово, Руденский сельсовет, Пухови…
$65,000
Оставить заявку
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается отличный садовый домик в с/т «Строитель-96», рядом с гп. Руденск и д. Узляны, 39 к…
$9,900
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Руденском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти