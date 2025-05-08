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Дома с гаражом в Рубежевичском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Надоела городская суета? Хотите уединиться подальше от цивилизации, наслаждаться ароматом хв…
Цена по запросу
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Номер договора с агентством 12/2 от 2025-04-28
$18,000
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Параметры недвижимости в Рубежевичском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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