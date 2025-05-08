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Дома с садом в Рубежевичском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Номер договора с агентством 12/2 от 2025-04-28
$18,000
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Дом в Тоново, Беларусь
Дом
Тоново, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дом  в деревне Тоново, Столбцовский район . 58 км от МКАД Брестское направление. В…
$9,000
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается дача в с/т "Сокол" Столбцовского района, в 57 км от МКАД в Брестском направлении. …
$14,700
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Параметры недвижимости в Рубежевичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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