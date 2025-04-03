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Дома в Рованичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Рованичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рованичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дом в д. Полядки Червенского района, рядом с гп. Рованичи. Дом деревянный площадь…
$3,500
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Параметры недвижимости в Рованичский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
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