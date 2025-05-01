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Магазины в Ракитницком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 1 531 м² в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 1 531 м²
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 531 м²
Этаж 1/2
Торговый комплекс в собственность на трассе М1/E30 Брест - Москва (пос. Ленинский Жабинковск…
$180,000
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