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Коммерческая недвижимость в Ракитницком сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Магазин 1 531 м² в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 1 531 м²
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 531 м²
Этаж 1/2
Торговый комплекс в собственность на трассе М1/E30 Брест - Москва (пос. Ленинский Жабинковск…
$180,000
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Коммерческое помещение в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Этаж 1/1
Земельный участок (назначение - обслуживание здания склада) площадью 0,3560 га с нежилым зда…
$19,500
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