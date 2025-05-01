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Коттеджи с гаражом в Раковском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Большой, просторный дом (площадь по СНБ 251.3 кв.м, площадь застройки 208 кв.м) выполнен в 2…
$235,000
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
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Параметры недвижимости в Раковском сельском Совете, Беларусь

с бассейном
Недорогая
Элитная
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