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Жильё в Рогачёв, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира в Рогачёв, Беларусь
Квартира
Рогачёв, Беларусь
Площадь 15 м²
Часть кирпичного дома (квартира) с кирпичным гаражом и сараем в районе СХТ. Площадь общая – …
$6,500
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Дом в Рогачёв, Беларусь
Дом
Рогачёв, Беларусь
Площадь 111 м²
Вам понравится возвращаться Домой! Дом после реконструкции 2023 года, с качественным ремонто…
$49,500
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Дом в Рогачёв, Беларусь
Дом
Рогачёв, Беларусь
Площадь 82 м²
Дом для тех, кто любит посвящать время себе. Общая площадь - 81,6 кв.м, кухня - 23,6 кв.м.До…
$46,000
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Квартира 2 комнаты в Рогачёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Рогачёв, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 9/9
Двухкомнатная квартира в микрорайоне «девятки». Общая площадь 46,7 кв.м + лоджия с остеклени…
$19,500
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Дом в Рогачёв, Беларусь
Дом
Рогачёв, Беларусь
Площадь 45 м²
В продаже шлакобетонный жилой дом. Расположен вблизи многих социально значимых объектов. Общ…
$11,500
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Квартира 3 комнаты в Рогачёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Рогачёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Ищете уютную трёхкомнатную квартиру в Рогачёве? Посмотрите на это предложение, которое вас м…
$27,000
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