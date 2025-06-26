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Дома с террасой в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
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$15,000
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Параметры недвижимости в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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