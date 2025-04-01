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Дома с гаражом в Путришковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Путришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продаётся дача в тихом живописном месте вблизи города в СТ «Дубравушка-2». Участок находится…
$29,900
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Дом 2 комнаты в Путришки, Беларусь
Дом 2 комнаты
Путришки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
В продаже уютный жилой дом в аг. Путришки Гродненского р-на с земельным участком 0,25 га для…
$105,000
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Параметры недвижимости в Путришковский сельский Совет, Беларусь

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