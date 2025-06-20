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Коттеджи в Пуховичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Великолепный коттедж в итальянском стиле ❤️ Продается незавершённый строительством законсерв…
$49,000
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Параметры недвижимости в Пуховичском сельском Совете, Беларусь

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