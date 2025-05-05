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Дома с садом в Пригородном сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Уютная дача недалеко от Борисова.Дачный дом с мансардой, расположен в тихом, живописном мест…
$16,447
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Параметры недвижимости в Пригородном сельском Совете, Беларусь

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