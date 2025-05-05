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Дома с гаражом в Пригородном сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Ровный участок, приятный газон,А на окошке красивый вазон.Гараж, хозпостройка – все под руко…
$59,900
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Дачный домик с мансардой и гаражом ❤️ Дачный домик с мансардой и гаражом в садовом товарищес…
$15,400
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Дом в живописном месте возле леса и реки в д. Борки. Хорошее место для отдыха и наполнения э…
$5,900
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Дом в Демидовка, Беларусь
Дом
Демидовка, Беларусь
Площадь 83 м²
В продаже квартира в блокированном жилом доме в д.Демидовка, рядом с г.Борисовом. Часть дома…
$50,900
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Параметры недвижимости в Пригородном сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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