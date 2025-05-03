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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с гаражом в Беларуси

Минск
33
Минская область
4
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 28/37
Дизайнерская квартира в престижном в ЖК Лазурит! Первое заселение! Только завершен ремонт, …
$1,000
в месяц
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