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Дома в Потейковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Потейковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Потейковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается  агроусадьба и жилой дом в ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ в Копыльском районе, Минской области…
$134,000
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Дом в Потейковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Потейковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Купить дачный дом около леса! ❤️ Одноэтажный уютный дом среди живописной природы Адрес: Копы…
$14,900
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1111 голосов