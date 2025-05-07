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Кафе и рестораны в Плисском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 383 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 383 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Продается новое двухэтажное здание кафе, расположенное на оживленной магистрали М1 (Брест -М…
$560,000
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