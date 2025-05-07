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Производственные здания в Плисском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 560 м² в Черницкий, Беларусь
Производство 560 м²
Черницкий, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
В 50 км от Минска, в Смолевичском районе продается или сдается в аренду здание перерабатываю…
$375,000
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