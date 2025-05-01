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Квартиры в Плещеницком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Рудня, Беларусь
Квартира
Рудня, Беларусь
Площадь 67 м²
Полдома с участком в д.Рудня ❤️Продаётся половина уютного кирпичного дома с участком 7,5 сот…
$29,900
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Параметры недвижимости в Плещеницком сельском Совете, Беларусь

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