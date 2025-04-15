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Производственные здания в Пинске, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 498 м² в Пинск, Беларусь
Производство 498 м²
Пинск, Беларусь
Площадь 498 м²
Продажа производства Адрес: г. Пинск, ул. Черняховского 1 к.1 Площадь – 497,9 м2 Продажа пом…
$129,000
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