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Жильё в Переганцевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Германишки, Беларусь
Дом
Германишки, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом в д. Германишки, недалеко от г.п. Вороново (3км). Дом деревянный, обложен кирп…
$23,000
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Параметры недвижимости в Переганцевский сельский Совет, Беларусь

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