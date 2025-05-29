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Дома с садом в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
3 объекта найдено
Коттедж в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Номер договора с агентством 1561/1 от 2024-12-02
$117,000
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Дом 4 комнаты в Слобода, Беларусь
Дом 4 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
В агрогородке Слобода, на улице Авиации, продается дом, готовый принять новых владельцев. …
$95,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 203 м²
В агрогородке Слобода, на улице Авиации, продается дом, готовый принять новых владельцев.   …
$95,000
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Параметры недвижимости в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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